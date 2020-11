Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verwertungstat nach Geldbeuteldiebstahl

KonkenKonken (ots)

Nach einem Geldbeuteldiebstahl am Samstagmittag greift der Täter auf das Konto des 58-jährigen zu. In den Folgetagen hebt der Täter mit den entwendeten Debitkarten in Kusel auf zwei Banken Bargeld in einer Gesamthöhe von 1.500 Euro ab. Ihre Polizei weist Sie darauf hin, Ihre persönlichen Wertgegenstände sicher aufzubewahren und abhandengekommene Debit- oder Kreditkarten bei den Kreditinstituten umgehend zu sperren. Außerdem sollte die PIN nicht im Geldbeutel hinterlegt sein.|pikus

