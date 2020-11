Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht vor falschen "Corona-Checks"

DonnersbergkreisDonnersbergkreis (ots)

Die Polizeiinspektion Rockenhausen warnt vor einer neuen Betrugsmasche:

Am Montagvormittag klingelten ein Mann und eine Frau bei der Inhaberin eines Nagelstudios in der Verbandsgemeinde Winnweiler und boten ihr einen "Gesundheits-Check" an. Sollte dieser negativ auf Corona ausfallen, könne sie ihr Geschäft bereits am 04.11.2020 wieder öffnen. Für den Check sollte die Geschäftsfrau 219 Euro bezahlen. Die Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und verwies die beiden Personen des Geschäfts.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

- Mann: 30 bis 35 Jahre, circa 180 cm, braune, auf 1 bis 2 mm abrasierte Haare, Piercing an der rechten Augenbraue, dunkle Kleidung - Frau: 25 bis 30 Jahre, circa 160 cm, schulterlange, braune Haare mit Undercut auf der linken Seite und dortiger Tätowierung (Herz mit Pfeil), dunkle Kleidung

Es handelt sich um eine neuartige Betrugsmasche im Zusammenhang mit den jüngsten Corona-Maßnahmen. Verständigen Sie im Falle eines vergleichbaren Angebots bitte umgehend Ihre Polizei. |pirok

