Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Blonde Frau nach Unfallflucht mit Bus gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Montag, gegen 16.50 Uhr, vor einem Linienbus wendete und dadurch den Busfahrer zur Bremsung "zwang". Der Bus war stadtauswärts auf der Prosperstraße unterwegs. In Höhe der Brauerstraße wendete plötzlich ein dunkler PKW und kam dabei auf die Fahrspur des Linienbusses. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Busfahrer ab, wodurch eine 63-jährige Frau aus Bottrop, die im Bus war, stürzte. Das Auto fuhr anschließend weiter. Die Fahrerin wird jetzt gesucht. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um einen dunklen Ford Fiesta. Die Frau am Steuer war etwa 35 Jahre alt und hatte blonde Haare. Die verletzte Frau aus dem Bus wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Autos wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

