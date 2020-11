Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Intensivierter Einsatz der Bundespolizei zur Unterstützung der Länder bei der Pandemiebekämpfung

KonstanzKonstanz (ots)

Seit dem 2. November 2020 intensiviert die Bundespolizei den Einsatz zur Pandemiebekämpfung im Rahmen der eigenen Aufgaben an den Grenzen, in Flughäfen und im Bahnbereich weiter, um einen zusätzlichen Beitrag für die Bundesländer bei der Pandemiebekämpfung zu leisten.

In der vergangenen Woche (09.-15. November 2020), wurden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Konstanz 460 Personen festgestellt, die ihren Mund-Nasen-Schutz nicht ordnungsgemäß getragen haben. In den meisten Fällen reichte eine Ermahnung der Reisenden aus, um ein vorschriftsmäßiges Tragen zu erreichen. In fünf Fällen zeigten sich die Personen uneinsichtig, sodass die Einsatzkräfte die zuständigen Gesundheitsämter zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens informierten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell