Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei nimmt mehrfach gesuchten Straftäter fest

KonstanzKonstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Donnerstagmittag (12. November 2020) am Bahnhof Konstanz einen 26-jährigen rumänischen Staatsangehörigen festgenommen, der von vier Staatsanwaltschaften gesucht wurde.

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen kontrollierten Bundespolizisten den 26-Jährigen und dessen Begleiterin am Bahnhof Konstanz. Eine Überprüfung des Mannes ergab, zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften Amberg und Wetzlar, sowie zwei Haftnotierungen der Staatsanwaltschaften Frankfurt am Main und Gießen. Der rumänische Staatsangehörige wurde 2020 von zwei Gerichten in Hessen rechtskräftig zu jeweils einer Haftstrafe wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilt. Der Mann kam bis zum Zeitpunkt der Kontrolle der Zahlung seiner Geldstrafen in Höhe von insgesamt 840 Euro (inkl. Kosten) nicht nach und wurde aus diesem Grund von den Staatsanwaltschaften gesucht.

Nach Zahlung der geforderten Geldstrafen durch seine Begleiterin, konnte er die Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.

Die Aufenthaltsermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Bandendiebstahl wurden an die ausschreibenden Staatsanwaltschaften übermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell