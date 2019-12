Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Pfefferspray und Beleidigungen an der Paschenbergstraße

Recklinghausen (ots)

Zwei Pärchen sind am Dienstag um 11.55 h an der Paschenbergstraße aneinandergeraten. Ein 30-Jähriger aus Herten und eine 45-jährige Hertenerin waren zu Fuß zusammen unterwegs, als ihnen ein anderes Pärchen, eine 40-Jährige und ein 32-Jähriger (beide aus Herten), entgegenkam. Es soll zu einer Beleidigung gekommen sein. Anschließend hat der 32-Jährige dem 30-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, hat sein Gegenüber bedroht und ist geflüchtet. Der 32-Jährige und seine 40-jährige Begleiterin konnten in der Nähe angetroffen werden. Polizeibeamte fanden bei ihnen Pfefferspray und stellten es sicher.

