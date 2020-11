Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme bei Einreise

Bietingen/ThayngenBietingen/Thayngen (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Freitag, den 30. Oktober 2020, am Grenzübergang in Bietingen/Thayngen ein Kraftfahrzeug und dessen Insassen bei der Einreise nach Deutschland. Bei der Überprüfung der Personalien eines Mitfahrers wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf festgestellt. Der 38- jährige polnische Staatsangehörige wurde 2018 von einem Gericht in Nordrhein-Westfalen rechtskräftig zu einer Haftstrafe wegen Unterschlagung verurteilt. Bislang kam der Mann der Zahlung seiner Geldstrafe in Höhe von 1278,50 (inkl. Kosten) nicht nach und wurde aus diesem Grund von der Staatsanwaltschaft gesucht.

Bei der Kontrolle der Bundespolizei kam der 38- Jährige der Zahlung nach und konnte anschließend seine Reise fortsetzen.

