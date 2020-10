Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Gesuchter bezahlt Strafe am Grenzübergang

Konstanz (ots)

Weil er sich ohne Fahrerlaubnis dennoch ans Steuer eines Fahrzeugs setzte, wurde ein 25-jähriger polnischer Staatsangehöriger Anfang 2019 zu einer Geldstrafe in Höhe von knapp 1.500 Euro (inkl. Kosten) verurteilt. Bislang bezahlte er die auferlegte Strafe nicht und wurde aus diesem Grund von der zuständigen Staatsanwaltschaft mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Beamte der Bundeszollverwaltung, Hauptzollamt Singen, stellten den 25-Jährigen und die Fahndungsnotierung am 21. Oktober bei einer Kontrolle am Grenzübergang Konstanz/Kreuzlingen fest. Der Sachverhalt wurde an die Bundespolizei übergeben, welche dem Mann den Haftbefehl sowie die Möglichkeit der sofortigen Zahlung eröffnete. Nachdem er seine Strafschuld beglichen hatte, durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288-103

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell