Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Festnahme von zwei Verurteilten

Konstanz (ots)

Bundespolizisten konnten am gestrigen Tag (14. Oktober 2020) im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen zwei Haftbefehle vollstrecken - einmal im Ortsgebiet Bietingen und einen weiteren im Intercity aus Zürich nach Stuttgart.

Bei einer lagebildabhängigen Kontrolle des Intercitys aus Zürich nach Stuttgart nahmen die Beamten - in Singen - einen 63- jährigen rumänischen Staatsangehörigen fest, der von der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Strafvollstreckung ausgeschrieben war. Der Mann wurde 2019 wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer Geldstrafe verurteilt, welche er bislang nicht beglich. Da der Verurteilte nach Eröffnung des Haftbefehls weiterhin das ausstehende Geld nicht aufbringen konnte, wurde er für eine 46 -tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In Bietingen stellte eine Streifenbesatzung einen 47- jährigen Deutschen fest, der von der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu sieben Monate Freiheitsstrafe verurteilt wurde und zur Fahndung ausgeschrieben war. Auch er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

