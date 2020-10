Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Drei Haftbefehle durch die Bundespolizei vollstreckt

Konstanz/Singen (ots)

Im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Fahndungsmaßnahmen, haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am vergangenen Wochenende drei Haftbefehle im Zuständigkeitsbereich vollstreckt.

Bereits am Freitagabend (23. Oktober 2020) kontrollierten Bundespolizisten im Regionalexpress aus Singen nach Stuttgart einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der von der Staatsanwaltschaft Duisburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 240,82 EUR (inklusive Kosten) konnte der Mann eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Beleidigung abwenden.

Bei der zweiten Festnahme handelt es sich um einen 28-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen, der am Samstag (24. Oktober 2020) bei der Einreise von der Schweiz nach Deutschland - am Grenzübergang in Konstanz - kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Hamburg anlässlich eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Weil er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er für eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bei einer Personenkontrolle am Sonntag (25. Oktober 2020) - im Bahnhof Singen - stellte eine Streife der Bundespolizei eine Fahnungsnotierung der Staatsanwaltschaft Nürnberg Fürth fest. Der 43-jährige slowakische Staatsangehörige konnte die noch offene Geldstrafe in Höhe von 200 EUR begleichen und somit eine Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

