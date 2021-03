Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchter 31-Jähriger im Fernverkehrszug festgenommen

Ulm/Göppingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstag (28.02.2021) gegen 10:00 Uhr einen gesuchten 31-Jährigen in einem Intercity zwischen Ulm und Göppingen festgenommen. Die Beamten hatten den deutschen Staatsangehörigen zunächst nach Abfahrt am Ulmer Hauptbahnhof einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den wohnsitzlosen Mann zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen Betruges vorlagen. Aus den vorgenannten Urteilen hatte der 31-Jährige noch Restfreiheitsstrafen von insgesamt 153 Tagen zu verbüßen. Die Bundespolizisten verbrachten ihn im Anschluss in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell