Polizei Hagen

POL-HA: "Nur umgeparkt" mit fast anderthalb Promille

HagenHagen (ots)

Am Montag, 16.11.2020, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:50 Uhr einen Opel in der Straße Elbersufer. Als die Beamten dem Fahrzeugführer das Anhaltesignal gaben, stoppte dieser direkt sein Auto und stieg aus. Die Beamten konnten auf wenige Schritte sofort Alkoholgeruch wahrnehmen. Der Mann aus Hemer erklärte, dass er nur zwei Bier getrunken habe und den Opel lediglich umparken wollte. Ein Alkoholtest zeigte kurz darauf fast 1,5 Promille an. Die Polizisten nahmen den 42-Jährigen mit auf das Präsidium. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Seinen Führerschein durfte der Betrunkene erst einmal abgeben. Die Anzeige wurde dem Verkehrskommissariat übergeben. (sh)

