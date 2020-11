Polizei Hagen

POL-HA: Auch Diebe wollen gut riechen

HagenHagen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einen auffälligen Jugendlichen in einer Hagener Drogerie.

Der 44-jährige Zeuge erkannte in dem Geschäft in der Fußgängerzone einen 14-jährigen Jungen, dem er bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot erteilt hatte.

Im Geschäft steckte sich der Jugendliche mehrere Parfüm-Flaschen in seine Jackenärmel, die er zuvor aus den Auslagen entnommen hatte. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, ohne das Parfüm zu bezahlen, griff der Detektiv ein und beim Ladendieb zu.

Die Polizei zog aus den Jackenärmel des 14-jährigen insgesamt drei hochwertige Parfüm-Flaschen der Marken Boss, Versace und Givenchy im Gesamtwert von rund 300,- Euro hervor.

Der polizeibekannte Jugendliche wurde im Anschluss der Maßnahmen einer Jugendschutzstelle in Hagen-Haspe übergeben. Es erwartet ihn nun eine weitere Strafanzeige.

