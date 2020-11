Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Flucht bei Verkehrskontrolle festgenommen

HagenHagen (ots)

Polizisten nahmen am Donnerstag (12.11.2020) einen 30-Jährigen nach der Flucht bei einer Verkehrskontrolle fest. Der Hagener befuhr zunächst gegen 23:20 Uhr mit seinem Mazda die Hochstraße, als er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden sollte. Dabei setzt er jedoch seine Fahrt fort und flüchtete zunächst. Die Polizisten stellten das Fahrzeug kurze Zeit später verlassen und abgestellt in der Mühlenstraße fest. Der 30-Jährige konnte mit Hilfe von Unterstützungskräften versteckt in einer nahegelegenen Baustelle aufgefunden werden. Bei seiner Durchsuchung versuchte der Mann erneut zu flüchten, woran ihn die Polizeikräfte jedoch hinderten und er Widerstand leistete. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zudem eine kleinere Menge diverser Betäubungsmittel auf. Diese wurden sichergestellt und der Hagener festgenommen. Da der Verdacht bestand, dass der 30-Jährige sein Fahrzeug zuvor unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte, wurde ihm in einem Hagener Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell