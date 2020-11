Polizei Hagen

POL-HA: Ergänzung zum Streit zwischen Ehepaar und Fahrradfahrer auf der Feithstraße

HagenHagen (ots)

Am Freitagmittag meldete sich ein 62-jähriger Hagener im Bürgercenter des Polizeipräsidiums. Er gab an, der gesuchte Radfahrer zu sein. Den Beamten schilderte er, dass sich die Situation auf dem Gehweg anders abgespielt habe. Was genau geschah, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. (sh)

