Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten beleidigt und Widerstand geleistet

Biberach / Ulm (ots)

Ein 48 Jahre alter Mann hat am gestrigen Sonntagabend (28.02.2021) gegen 22:00 Uhr Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen am Ulmer Hauptbahnhof geleistet, nachdem er zuvor in einem Regionalzug Reisende belästigt und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte der deutsche Staatsangehörige zunächst zusammen mit seinem 25-jährigen Begleiter einen Regionalexpress von Biberach nach Ulm. Während der Fahrt soll der Ältere damit begonnen haben, andere Fahrgäste verbal zu belästigen und offen Marihuana zu rauchen, weshalb eine Reisende die Polizei alarmierte. Bei der Ankunft des Zuges am Ulmer Hauptbahnhof beleidigte der 48-Jährige die eingesetzten Beamten der Bundespolizei und kam deren Aufforderungen trotz Zwangsandrohung nicht nach. Als kurz darauf die Mitnahme zur Dienststelle zwangsweise vollzogen werden sollte, wehrte sich der bereits Polizeibekannte und stieß einen der Beamten gegen eine Werbewand. Mitunter durch den Einsatz von Pfefferspray wurde der im Alb-Donau-Kreis wohnhafte Mann schließlich zu Boden gebracht, wo die Streife ihn fesselte und unter anhaltenden Beleidigungen sowie Widerstandshandlungen zum Bundespolizeirevier verbrachte. Durch den Vorfall zog sich einer der eingesetzten Polizisten eine Prellung am Jochbein sowie Schürfwunden am Knie zu. Der 48-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen in der Schulter sowie brennende Augen, weshalb er von hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht wurde. Gegen den renitenten Mann wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell