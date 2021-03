Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl aus Gleisbaumaschine

Crailsheim (ots)

Unbekannte Täter haben sich im Zeitraum vom 10.02.2021 bis 02.03.2021 Zugang zu einer am Bahnhof Crailsheim abgestellten Gleisbaumaschine verschafft und daraus Gegenstände im Wert von etwa 10.000 Euro bis 20.000 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten die mutmaßlichen Täter offenbar zunächst die Vorhängeschlösser des seit einigen Wochen auf Gleis 25 abgestellten Weichenstopfzuges und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeugs. In der Folge entwendeten sie daraus zum Teil hochwertige Werkzeuge, Arbeitskleidung sowie weitere Arbeitsgeräte. Zudem montierten sie zwei LED-Scheinwerfer im Nahbereich ab. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 10.000 Euro bis 20.000 Euro geschätzt. Das Bundespolizeirevier Heilbronn hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die in den vergangenen Wochen im Bereich des Tatortes Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

