Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrverbot mißachtet - Weiterfahrt untersagt

Bad PyrmontBad Pyrmont (ots)

In der Nacht zu Samstag, 12.12.20, wurde auf der Lügder Straße in Bad Pyrmont gegen Mitternacht ein blauer VW-Passat mit Lipper Kennzeichen angehalten und überprüft. Der Fahrzeugführer, ein 26jähriger Mann aus Barntup, konnte weder seinen Führerschein, noch Erste-Hilfe-Material, Warndreieck oder Warnweste vorzeigen. Eine EDV-Abfrage ergab weiterhin, dass der Führerschein des Mannes beschlagnahmt werden soll und der Barntruper mit einem rechtsgültigen Fahrverbot belegt worden sei. Der Beschuldigte gab zunächst an, er habe den Führerschein verloren und kam später mit immer neuen Einlassungen. Gegen den Mann wird jetzt eine Strafanzeige geschrieben. Zusätzlich musste er zu nächtlicher Stunde einen Bekannten bitten, den Pkw und ihn vom Anhalteort abzuholen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell