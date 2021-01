Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0008--Sachbeschädigungen an Polizeigebäuden--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Am Wall Zeit: 29.12.20 bis 4.1.21

Unbekannte beschmierten in den letzten Tagen zwei Polizeiliegenschaften in der Altstadt mit polizeifeindlichen Schriftzügen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter sprühten in grüner Farbe die Zahlenkombination 1312 auf die Schaufensterscheibe des Präventionszentrums in der Straße Am Wall. Diese Zeichen wurden auch im Eingangsbereich des benachbarten Polizeikommissariats Mitte hinterlassen.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114

Fax: 0421/362-3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell