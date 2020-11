Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsgefährdung durch Überholmanöver

Birkenfeld-Niederbrombach,B41Birkenfeld-Niederbrombach,B41 (ots)

Am Donnerstag morgen um 07.10 Uhr befuhren mehrere Fahrzeuge die B 41 von Birkenfeld kommend in Richtung Idar-Oberstein. In Höhe der Abfahrt Niederhambach, noch in der 70er Zone, wurden mindestens zwei Fahrzeuge von einem Fahrzeuggespann mit Anhänger mit sehr hoher Geschwindigkeit überholt. Das vorderste überholte Fahrzeug musste sehr stark abbremsen, damit das Gespann wegen nahendem Gegenverkehr einscheren konnte. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Birkenfeld unter der Tel.: 06782-9910 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

Telefon: 06782-9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de



