Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an der Eingangstür eines Modeladens

Idar-Oberstein/FußgängerzoneIdar-Oberstein/Fußgängerzone (ots)

In dem Tatzeitraum von Samstagmittag 15:00 Uhr bis Montagmorgen 09:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die seitliche Eingangstür zu dem Modegeschäft "Resales" in der Fußgängerzone Oberstein beschädigt. Durch diese Sachbeschädigung musste das Schloss der Eingangstür komplett erneuert werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer: 06781-5610 weiterleiten.

