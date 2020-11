POL-PDTR: Frontalzusammenstoß auf der L47

Polizeidirektion Trier

Am 11.11.2020 kam es in den frühen Abendstunden zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der L47 zwischen Föhren und Trier-Quint. Eine 40-jährige Fahrerin wollte von der L47 nach links in Richtung Schweich-Issel abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache bog sie trotz Gegenverkehr ab, sodass es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW kam. Beide Fahrzeugführer wurden dabei schwer - jedoch nicht lebensbedrohlich - verletzt. Im Einsatz waren die Straßenmeisterei, die Feuerwehr Schweich, jeweils eine Rettungswagenbesatzung von Schweich und Trier-Ehrang sowie zwei Notärzte. Die L47 wurde für die Dauer von zwei Stunden voll gesperrt.

