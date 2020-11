Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

HermeskeilHermeskeil (ots)

Am Montag, den 09.11.2020, kam es zwischen 12:00-13:00 Uhr auf dem Rewe Parkplatz an der Trierer Straße 6, bzw. dem Kaufland Parkplatz in Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein parkender schwarzer Ford Kuga durch ein vermutlich blaues Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher flüchtete anschließend. Hinweise erbittet die Polizei Hermeskeil.

