Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erneute Warnung vor Betrügern am Telefon

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - HILDESHEIM-(jpm)Am 08.09.2020 wurden bei der Polizei mehrere Fälle angezeigt, bei denen Betrüger mit verschiedenen Maschen versuchten, an das Vermögen älterer Mitbürger zu kommen. In einem Fall waren sie erfolgreich.

BOCKENEM - Am 07.09.2020 erhielt eine 80-jährige Dame aus dem Bereich Bockenem einen Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie angeblich einen höheren Geldbetrag gewonnen habe. Um diesen zu erhalten, sollte sie zuvor jedoch Guthabenkarten erwerben und die dazugehörigen Codes mitteilen. Dieser Forderung kam die Seniorin nach, kaufte Karten im Wert eines niedrigen zweistelligen Betrages und übermittelte die Codes. Am 08.09.2020 erhielt die Frau einen weiteren Anruf bezüglich des Gewinns. Sie sollte eine mittlere, vierstellige Transaktionsgebühr auf ein ausländisches Konto überweisen. Bei Kontaktaufnahme mit ihrer Bank sollte die Dame allerdings nichts von einem möglichen Gewinn preisgeben. Der anschließende Hinweis eines Bankmitarbeiters, keinesfalls Geld ins Ausland zu überweisen machte die 80-jährige misstrauisch. Sie informierte die Polizei.

LAMSPRINGE - Eine 84-jährige Frau aus Lamspringe wurde am Vormittag des 08.09.2020 von ihrer angeblichen Enkelin angerufen, deren Namen sie erraten sollte. Dies tat die Seniorin jedoch nicht. Anschließend gab die Anruferin zu verstehen, dass sie ein Erbe entgegennehmen solle und dafür eine Gebühr vorstrecken müsse, die sie nicht aufbringen könne. Sie bat die 84-jährige ihr auszuhelfen. Das Gespräch wurde von einer weiteren Person mit angehört, die riet, dass die ältere Dame die Polizei rufen solle. Daraufhin wurde das Gespräch seitens der angeblichen Enkelin beendet.

HILDESHEIM - Ebenfalls am Vormittag des 08.09.2020 erhielt ein 78-jähriger Hildesheimer einen Anruf, bei dem es der Anruferin gelang, ihn glauben zu lassen, mit der Patentochter seiner Frau zu sprechen. Diese erbat finanzielle Unterstützung in Zusammenhang mit dem Erwerb eines Hauses. Nach Beendigung des Gesprächs meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter bei dem Mann. Dieser warnte davor, dass der 78-jährige Opfer von Betrügern werden und er kein Geld zur Verfügung stellen solle. Nach weiteren Gesprächen mit der angeblichen Patentochter und einem angeblichen Beamten wurde der Senior letztendlich misstrauisch und wandte sich an die ("richtige") Polizei.

HILDESHEIM - Ein 73 und 74 Jahre altes Ehepaar aus Hildesheim zeigte an, dass sie bis zum 08.09.2020 über Tage hinweg von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern angerufen worden sind. Es sollten sich gehackte Dateien auf dem Computer des Ehepaares befunden haben. Diesbezüglich boten die Anrufer ihre Hilfe an. Die Eheleute erkannten das Ansinnen der vermeintlichen Experten jedoch, die sich auf diesem Weg Zugang zum Rechner der Senioren erschleichen wollten. Sie beendeten die Gespräche und wandten sich an die Polizei.

Ein identischer Fall wurde am gestrigen Tag durch einen 93-jährigen gemeldet. Auch er erhielt mehrere Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern, auf die er nicht einging, sondern die Gespräche beendete.

