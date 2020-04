Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau

TUT) Brandschaden an einem Einfamilienhaus (26.04.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

In Brand geraten sind am frühen Sonntagmorgen gegen 05.45 Uhr mehrere an der Fassade eines Einfamilienhauses in der Bergstraße stehende Müllbehältnisse. Das Feuer griff auf die Fassade über, wodurch die hinter dem Putz verbauten Isolationsbaustoffe schmolzen. Der an der Fassade verursachte Brandschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude wurde durch das schnelle Eingreifen eines im Gebäude wohnhaften Mieters und die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Fridingen an der Donau verhindert.

Die Ursache des Brandes blieb bislang ungeklärt, der Brandort wurde kriminaltechnisch aufgenommen, die Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Kriminalpolizei.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell