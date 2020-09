POL-HI: Diebstahl aus Baucontainer- Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Hildesheim

Banteln ( fri ): In der Zeit von Dienstag den 01.09.20, gegen 16:30 Uhr und Dienstag den 08.09.20, gegen 07:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter unberechtigten Zutritt zu einem Baucontainer in der Eimer Straße in 31028 Gronau ( Leine ) Ortsteil Banteln.

Es werden diverse Maschinen mit hohem Gewicht entwendet. Zum Abtransport muss mit hoher Wahrscheinlichkeit ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein.

Eine genaue Schadenssumme steht bislang noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze, tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

