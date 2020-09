Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Weil sie ihr Baby nicht anschnallen wollte -Passagierin rastet im Flugzeug aus

Leipzig, Schkeuditz (ots)

Der Rückflug aus Griechenland am Montag wird für eine 35-jährige Berlinerin noch ein Nachspiel haben.

Kurz vor der Landung in Leipzig ging das Bordpersonal, wie vorgeschrieben, noch einmal durch alle Sitzreihen und kontrollierte die Anschnallpflicht. Dabei stellte eine Stewardess fest, dass eine Passagierin ihr Baby noch nicht wieder angeschnallt hatte. Als Begründung gab die Frau an, dass ihr Kind jetzt schläft und sie es deshalb nicht weckt. Den mehrfachen Aufforderungen zum Anschnallen und den Hinweisen zur Anschnallpflicht kam sie nicht nach. Stattdessen fing sie, immer lauter werdend, an zu diskutieren. Letztendlich schubste sie die Stewardessin von hinten gegen die Sitzreihen. Nach der Landung auf dem Flughafen Leipzig/ Halle wurde die Passagierin bereits von der Bundespolizei erwartet.

Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Luftsicherheitsgesetz und Körperverletzung eingeleitet.

