Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Zeugen gesucht

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 10.11.2020 gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. An dem Unfall waren zwei PKW beteiligt. Die Unfallverursacherin befand sich auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße und beabsichtigte von dort ihre Fahrt in Richtung Börsenkreisel fortzusetzen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah sie das von links kommende vorfahrtsberechtigte Fahrzeug. Es kam zu einem Zusammenstoß beider PKW. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

