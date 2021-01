POL-HB: Nr.: 0007--Gestohlene Gartengeräte gefunden

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, Schwanewede Zeit: 4.12.20 bis 3.1.21

Ein Gaunerpaar geriet am Wochenende an den Falschen, als es seine Beute über eine Internetplattform zu Geld machen wollte. Der 58-Jährige, dem die angebotenen Gartengeräte zuvor aus seiner Parzelle gestohlen wurden, verabredete sich mit dem verdächtigen Ehepaar. Eine Hehlerei im großen Stil flog anschließend auf.

Anfang Dezember wurden dem 58-Jährigen ein Rasenmäher sowie eine Trittleiter aus einem Gartenhäuschen in Rekum entwendet. Der Bestohlene staunte nicht schlecht, als er die Geräte nun zum Verkauf im Internet entdeckte. Er verabredete sich am Sonntag mit dem Anbieter, der mit seiner Frau in einem Haus in Schwanewede lebt. Das Pärchen zeigte dem Bestohlenen tatsächlich seine Besitztümer vor und bot diese erneut zum Verkauf an. Der 58-Jährige erbat sich Bedenkzeit und suchte umgehend die Polizei auf. Diese erschien noch am selben Tag und überprüfte nicht nur die Personalien des Ehepaares sondern durchsuchte auch die Räume des Hauses. Neben den Gartengeräten fanden die Einsatzkräfte im ganzen Haus zum Teil noch Original verpackte Gegenstände, darunter vorwiegend neue Spielsachen und Kinderkleidung. Diese wurden ebenfalls über die Internetplattform angeboten. Über 70 Sachen wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Derzeit wird geprüft, ob sie aus Diebstählen stammen. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen den 38 Jahre alten Ehemann und seine 33-jährige Frau wurden zudem Strafanzeigen wegen gewerbsmäßiger Hehlerei gefertigt.

