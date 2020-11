Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Vandalismus am Haltepunkt

StuttgartStuttgart (ots)

Vier bislang unbekannte Täter haben am Montagabend (09.11.2020) gegen 22:00 Uhr mehrere Glasscheiben am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Österfeld erheblich beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die mutmaßlichen Täter zunächst Schottersteine aus dem Gleisbett aufgenommen, womit sie im Anschluss die Glastür eines Aufzuges, eine Werbetafel sowie eine Fahrplanvitrine auf dem Bahnsteig bewarfen. An den teils komplett entglasten Gegenständen entstand ein erheblicher Sachschaden, dessen Höhe derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen ist. Anhand der ausgewerteten Videosequenzen am Bahnsteig handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um eine vierköpfige männliche Personengruppe im augenscheinlich jugendlichen Alter. Einer der jungen Männer trug zur Tatzeit eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen, ein weiterer war mit einer hellen Jacke, einem Turnbeutel und einer BaseCap bekleidet. Die beiden anderen Jugendlichen trugen jeweils eine dunkle Jacke, wovon einer der beiden eine BaseCap sowie eine schwarze Bauchtasche trug. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bitten Zeugen sowie insbesondere Personen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täter machen können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

