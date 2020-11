Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Festnahme im Ulmer Hauptbahnhof

UlmUlm (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Ulm haben am gestrigen Montagmorgen (09.11.2020) gegen 10:45 Uhr einen 41-jährigen Fahrgast in einem Regionalzug am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Die Identität des türkischen Staatsangehörigen sollte zuvor durch die Bundespolizisten im Rahmen einer Personenkontrolle überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der in Nordrhein-Westfalen wohnhafte Mann von der Staatsanwaltschaft Wuppertal mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen des Betruges gesucht wurde und zudem keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen konnte. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen daraufhin fest und verbrachten ihn noch am selben Tag zur Verbüßung einer 7-monatigen Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt. Zudem wird nun gegen den Mann wegen des Verdachtes des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt.

