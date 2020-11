Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 25-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen

Stuttgart (ots)

Ein 25-Jähriger hat am gestrigen Donnerstagabend (05.11.2020) gegen 20:20 Uhr versucht einen Sicherheitsmitarbeiter im Stuttgarter Hauptbahnhof zu schlagen und musste im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel der somalische Staatsangehörige zunächst in einem abfahrbereiten Regionalzug nach Heilbronn auf, wo er offenbar wahllos mehrere Fahrgäste verbal belästigte. Da der junge Mann offenbar keine Reiseabsichten hatte, sollen ihn einschreitende Mitarbeiter der DB Sicherheit dazu aufgefordert haben, den Zug sowie den Stuttgarter Hauptbahnhof zu verlassen. Als er den Forderungen nicht nachkam, versuchten die Sicherheitsmitarbeiter ihn offenbar an den Armen aus dem Bahnhof zu führen, woraufhin der 25-Jährige wohl nach einem der Bahnmitarbeiter schlug. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei verbrachte den offensichtlich alkoholisierten und anhaltend aggressiven Mann zum Bundespolizeirevier, wo er zudem eine Polizeibeamtin beleidigte. Der bereits polizeibekannte 25-Jährige verbrachte daher die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde am heutigen Freitagmorgen (06.11.2020) wieder entlassen. Neben einem Hausverbot für den Stuttgarter Hauptbahnhof und einer Strafanzeige wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung muss der im Kreis Ludwigsburg wohnhafte Mann zudem mit einem Bußgeldverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen, da er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug.

