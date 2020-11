Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schwerpunktkontrollen im Nahverkehr

Stuttgart/Ulm/Aulendorf

Beamte der Bundespolizeiinspektion Stuttgart haben sich am heutigen Dienstag (10.11.2020) am Aktionstag der Deutschen Bahn zur Durchsetzung der Maskentragepflicht in Zügen und an Bahnhöfen beteiligt. Die Bundespolizisten bestreiften gemeinsam mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr Zugverbindungen auf der Strecke Stuttgart-Ulm-Aulendorf. Schwerpunkt der Maßnahmen war die Überwachung der Tragepflicht eines Mund-Nase-Schutzes. An dem Aktionstag beteiligten sich zudem die Polizeipräsidien Ulm, Reutlingen und Ravensburg, die mit ihren Einsatzkräften die Tragepflicht an den Unterwegsbahnhöfen kontrollierten.

Seit dem 2. November 2020 intensiviert die Bundespolizei den Einsatz zur Pandemiebekämpfung weiter. Zwar sind Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz Aufgaben der Gesundheitsämter, in Amtshilfe der Ordnungsämter und in Vollzugshilfe der Polizeien der Länder. Gleichwohl leistet die Bundespolizei im Rahmen der eigenen Aufgaben an den Grenzen, in Flughäfen und im Bahnbereich hierdurch einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung, gerade zu einem Zeitpunkt, der von deutlich steigenden Infektionszahlen geprägt ist. Dabei gilt es, die Länder stark zu unterstützen.

Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, welcher von bahnpolizeilichen Aufgaben geprägt ist, wurden im Zeitraum vom 02. bis 09. November 2020 insgesamt -1108- Personen ohne eine erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt. Der ganz überwiegende Teil der ermahnten Reisenden zeigte sich einsichtig. In -7- Fällen informierten die Einsatzkräfte das zuständige Gesundheitsamt, um ein Bußgeldverfahren einzuleiten.

