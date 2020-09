Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) E-Scooter-Fahrer stürzt alleinbeteiligt (25.09.2020)

Blumberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag gegen 18 Uhr auf dem Wirtschaftsweg zwischen Riedböhringen und Blumberg gekommen. Ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer verlor ungefähr 100 Meter nach dem Boxsportverein die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links vom Weg ab und stürzte in eine abfallende Böschung. Ein Zeuge konnte dies beobachten und die Polizei alarmieren. Der 23-Jährige verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ungefähr 1,8 Promille.

