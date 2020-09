Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) "Falsche Polizeibeamte" in acht Fällen (27.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu mehreren Anrufen des Betrugsphänomens "Falsche Polizeibeamte" ist es am Sonntag zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr in Villingen im Kurgebiet gekommen. Der Betrüger, der sich als Beamter der Kriminalpolizei Villingen ausgab, wies acht Betroffene auf eine angebliche Festnahme im Nahbereich hin. Bei einem Einbrecher seien Zettel mit den Anschriften von potentiellen Opfern gefunden worden, darunter die Adresse der Angerufenen. Des Weiteren fragte der Anrufer, ob Wertgegenstände bei den Betroffenen vorhanden seien. In allen acht Fällen ließen sich die Betroffenen nicht täuschen, beendeten das Telefonat und informierten die Polizei. Es kam demnach zu keinen Vermögensschäden. Hinweise zum immer wieder auftauchenden Betrugsphänomen "Falsche Polizeibeamte" und wie man sich davor schützen kann, findet man auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

