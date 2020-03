Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bei noch geöffneten Grenzen Diebe über die B 178n nach Polen verfolgt

Zittau (ots)

Am 14. März 2020 brachen Unbekannte gegen 03:40 Uhr im Zittauer Stadtgebiet in einen Transporter ein. Kurz darauf kamen die Tatverdächtigen einer Bundespolizeistreife in einem polnischen Golf entgegen. Der Aufforderung anzuhalten kamen sie nicht nach und gaben Gas. Über die B 178n flohen sie über die polnische Grenze nach Sienawka. Die Einsatzkräfte folgten dem Golf weiter bis auf unbefestigte Feldwege. Die Täter konnten durch ihre rücksichtslose Fahrweise entkommen. Die Beamten brachen die Nacheile ab und informierten die polnische Polizei. Die Täter konnten bisher nicht gestellt werden. Verletzt wurde bei der Verfolgung niemand.

