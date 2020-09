Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Raub auf Straße (24.09.2020)

Singen (ots)

Ein 59-jähriger Mann, der am frühen Donnerstagmorgen zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr in alkoholisiertem Zustand auf dem Nachhauseweg war, ist nach seinen Angaben von zwei unbekannten Männern im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes niedergeschlagen und getreten worden. Anschließend haben die Unbekannten ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche genommen und daraus das Bargeld entwendet. Die leere Geldbörse ließen die Täter zurück und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Leichtverletzt musste der Mann von einem Rettungsdienst versorgt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

