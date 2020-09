Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Unfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Steinfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (10.09.2020) gegen 9.40 Uhr auf der Neubrückenstraße/Abzweigung Marienstraße ist eine 75-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die Emsdettenerin fuhr auf der Neubrückenstraße in Fahrtrichtung Nordwalder Straße. Gleichzeitig fuhr ein 28-jähriger Steinfurter mit seinem Ford Mondeo auf der Neubrückenstraße in Richtung Bundesstraße. Dann bog er - nachdem die Ampel auf Grün geschaltet hatte - links in die Marienstraße ein. Dabei übersah er die Radfahrerin und beide stießen zusammen. Die 75-Jährige wurde zu Boden geschleudert und verletzte sich schwer. Sie wurde ins Krankenhaus in Borghorst gebracht. An Fahrrad und Auto entstand ein Gesamtschaden von rund 400 Euro.

