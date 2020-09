Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebstahl aus Grundschule

Steinfurt (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag (10.09.2020) gegen 15:45 Uhr Bargeld aus Büroräumen der Grundschule an der Bismarckstraße gestohlen. Mehrere Zeugen hatten gesehen, wie der Unbekannte aus einem Fenster eines Büroraums stieg und flüchtete - vermutlich in Richtung Bahnhof. In der Hand hatte er demnach eine graue Geldkassette. Neben dieser hat der Täter wohl auch eine Kaffeekasse und ein Portemonnaie mitgehen lassen. Insgesamt entwendete er einen dreistelligen Eurobetrag. Die Zeugen beschreiben als Täter einen Mann mit südländischem Aussehen. Er war etwa 1,70 Meter groß und zwischen 30 bis 35 Jahre alt. Er trug eine grüne Hose, eine dunkle Jacke, einen dunklen Rucksack und eine grüne Kappe. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02551/15-4115.

