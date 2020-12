Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrer eines dunklen Geländewagens gesucht

LingenLingen (ots)

Bereits am Freitag, 20. November, ist es auf dem Parkplatz des Famila-Marktes an der Rheiner Straße zu einer Beleidigung sowie einer Sachbeschädigung gekommen. Gegen 12.50 Uhr wurde ein bislang unbekannter Mann in Höhe der Apotheke zunächst ausfallend und schlug in der Folge auf das Auto einer Frau ein. Anschließend flüchtete er mit einem dunklen Geländewagen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

