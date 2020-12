Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Überfall auf Tankstelle

SchüttorfSchüttorf (ots)

In der Nacht zu Freitag haben zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Straße Nordring in Schüttorf überfallen. Gegen 1 Uhr betraten die beiden Männer den Verkaufsraum. Einer von ihnen bedrohte die Angestellte mit einer Pistole. Der andere Täter begab sich hinter den Verkaufstresen und entwendete Bargeld aus der Kasse sowie mehrere Schachteln Zigaretten. Die beiden Räuber flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

