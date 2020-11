Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Aachen - Schüsse in Hückelhoven - zwei Personen verletzt- Ergänzung zum Ermittlungsstand

Hückelhoven/Mönchengladbach/AachenHückelhoven/Mönchengladbach/Aachen (ots)

Am 01.11.2020 kam es gegen 18.30 Uhr zu mehreren Schussabgaben in Hückelhoven. (Die Polizei Aachen berichtete am 2.11.2020). Ergänzend zu den bisherigen Erkenntnissen geht die ermittelnde Staatsanwaltschaft Mönchengladbach von einem Raubmotiv aus. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand handelt es sich um drei Tatverdächtige, die eine hohe Bargeldsumme erbeuteten und mit einem Pkw Renault Clio mit niederländischem Kennzeichen flüchteten. Das Fluchtfahrzeug mussten diese allerdings nach einem Verkehrsunfall in Tatortnähe zurücklassen. Die Tatverdächtigen setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Geschädigten befinden sich weiterhin in stationärer Behandlung. Eine Mordkommission der Aachener Polizei führt die weiteren Ermittlungen durch. (fp)

