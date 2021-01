Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0006 --Polizei ermittelt nach Bränden--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Mitte, Almatastraße, An der Weserbahn Zeit: 03.01.21 - 04.01.21

Am späten Sonntagabend brannten im Bremer Stadtteil Walle zwei Autos. Wenige Stunden später zündeten Unbekannte am Hintereingang des Jobcenters in Mitte einen Brandsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 21.40 Uhr brannte in der Almatastraße ein am Fahrbahnrand geparkter Opel Astra. Etwa hundert Meter weiter stand auf dem Parkplatz einer Immobilienfirma ein Audi A 5 in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro. Um 1.30 Uhr wurde die Brandmeldeanlage des Job-Centers im Doventorsteinweg ausgelöst. Unbekannte legten auf der Rückseite des Gebäudes in der Straße An der Weserbahn einen Brandsatz vor die Tür, der den Eingangsbereich beschädigte. Hier entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei fragt: "Wer hat in der vergangenen Nacht in der Almatastraße und An der Weserbahn verdächtige Beobachtungen gemacht?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

