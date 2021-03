Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 14:00 und 18:00 Uhr, wurde der rechte Außenspiegel eines Fiat 500 auf dem Parkplatz des "Kauflands" in der Zweibrücker Straße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer wohl beim Rangieren beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei circa 150 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

