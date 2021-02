Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf der B 27

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt wegen Unfallflucht gegen einen noch unbekannten Sattelzuglenker, der am Montag gegen 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg unterwegs war. Der Unbekannte befuhr die rechte Geradeausspur in Fahrtrichtung Stuttgart, als er auf Höhe der Kreuzung mit der Alleenstraße aus noch unbekannter Ursache zu weit nach rechts geriet. Er streifte den Hyundai einer 32-Jährigen, die den Rechtsabbiegestreifen befuhr. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, setzte der Sattelzuglenker seine Fahrt fort und bog schließlich nach rechts in die Friedrichstraße in Fahrtrichtung der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd ab. Das Führerhaus des Sattelzugs soll beige oder gelb gewesen sein. Der Sattelauflieger wurde als blau beschrieben. Am Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 18-5353 entgegen.

