Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte driften auf Modellflugplatz

Ludwigsburg (ots)

In der vergangenen Woche zwischen Dienstag und Freitag trieben bislang unbekannte Fahrzeuglenker im Gewann "Spitaläcker", dass sich zwischen Marbach am Neckar und Steinheim an der Murr befindet, ihr Unwesen. Die Unbekannten führten auf dem Gelände eines Modellflugplatzes Driftmanöver durch und richteten einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell