Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Höxter-Brenkhausen - Zeugen gesucht

HöxterHöxter (ots)

Am Montag, 16. November, parkte eine Höxteranerin ihr Auto auf der Kreisstraße in Höxter-Brenkhausen und stellte anschließend einen Schaden an ihrem Auto fest. Der graue Mercedes stand gegen 07:30 Uhr vor einer Bäckerei in einer Parkbucht. Vor ihr parkte ein weißer Transporter, dessen Fahrer zuvor Kunde in der Bäckerei war. Als die Mercedes-Fahrerin zu ihrem Auto zurückkam, war der Transporter nicht mehr vor Ort. Die Frau stellte an ihrem Auto einen Unfallschaden im Frontbereich fest, der auf rund 1000 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, sich zu melden, Telefonnummer 05271/962-0. /ell

