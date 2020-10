Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Diebstahl an Pkw++Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln++Verkehrsunfallflucht++Verkehrsunfall auf der Bundesstraße++

Leer - Diebstahl an Pkw Am 18.10.2020 kam es in der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:45 Uhr kam es in der Straße `Auf den Truben` an einem Pkw Golf zu dem Diebstahl von vier Radkappen. Zudem wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 18.10.2020 um 11:50 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Während der Maßnahme wurde festgestellt, dass der Mann sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Nach Klärung des weiteren Sachverhaltes vor Ort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Verkehrsunfallflucht In der Zeit vom 17.10.2020, 20:00 Uhr bis zum 18.10.2020, 09:00 Uhr kam es in der Schmiedestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog nach bisherigen Erkenntnissen aus der Königstraße kommend nach links in die Schmiedestraße ab. Dabei geriet er nach jetzigem Kenntnisstand zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dort geparkten Pkw VW. Durch den starken Anstoß wurde der Pkw VW auf einen weiteren dort geparkten Pkw Toyota geschoben. Der Pkw VW wurde erheblich beschädigt, auch an dem Pkw Toyota entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall auf Bundestraße Am 19.10.2020 kam es um 06:45 Uhr auf der Leerer Straße in Fahrtrichtung Papenburg kurz vor dem Kreuzungsbereich in der Ortschaft Folmhusen zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Absicht vor dem Kreuzungsbereich nach links auf eine Nebenstraße abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Die beiden hinter dem Abbiegenden befindlichen Fahrzeugführer, ein 24-jähriger Mann aus Moormerland und ein 57-jähriger Mann aus Leer, hatten die Verkehrssituation rechtzeitig erkannt und hinter dem abbiegenden Fahrzeug angehalten. Zwei weitere folgende Fahrzeugführer, ein 35-jähriger aus Moormerland und ein 33-jähriger Mann aus Leer, erkannten die Situation zu spät und fuhren auf die verkehrsbedingt stehenden Fahrzeuge auf. Zwei Beteiligte wurden leichtverletzt, an allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei ein Pkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104/114

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell