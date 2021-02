Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter bestiehlt Senior

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand Geld zu wechseln, sprach ein bislang unbekannter Täter am Montag gegen 11:05 Uhr einen 75-Jährigen in der Mathildenstraße in Ludwigsburg an. Der ältere Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt im Eingangsbereich einer Arztpraxis befand, schaute daraufhin in seinen Geldbeutel, um nach Wechselgeld zu suchen. Der Unbekannte blickte und fasste ebenfalls in die Geldbörse. Nachdem der 75-Jährige angegeben hatte, nicht wechseln zu können, verschwand der Unbekannte. Kurze Zeit später musste der 75-Jährige allerdings feststellen, dass der Mann beim Hineingreifen mehrere Geldscheine unbemerkt entwendet hatte. Der Täter soll etwa 175 cm groß und schlank sein. Er hat dunkle Haare und sprach gut Deutsch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell