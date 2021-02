Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 09.20 Uhr und 10.20 Uhr etwas Verdächtiges in der Stephanstraße im Ludwigsburger Osten beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Täter machte sich zunächst über den Garten an ein Mehrfamilienhaus heran. Vermutlich gelangte er über den Kellereingang in das Innere des Hauses. Anschließend brach er eine der Wohnungstüren auf und stahl einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie einen kleineren Würfeltresor, in dem sich Schmuck befand. Der Bewohner der betreffenden Wohnung alarmierte die Polizei, die mit mehrere Streifenwagenbesatzungen Fahndungsmaßnahmen durchführte. Es konnte jedoch kein Tatverdächtiger mehr festgestellt werden.

